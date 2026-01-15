Vecinos de Fraternidad ya no sufrirán inconvenientes por un acumulador de residuos

La Municipalidad realizó un operativo especial de saneamiento en la casa de un acumulador de residuos, respondiendo a las denuncias efectuadas por vecinos del barrio Fraternidad, en la zona sudeste de la ciudad

La enorme cantidad de elementos que se encontraban tanto en el exterior como en el interior de la vivienda estaban produciendo un impacto ambiental y social de relevancia por la proliferación de alimañas y la generación de malos olores

Luego de una entrevista con los dueños del inmueble, fueron ellos mismos los que realizaron las tareas de retiro de los residuos quedando los mismos acumulados en el exterior pudiendo ser retirados del lugar por el área de Fiscalización de Servicios Terciarizados de la Municipalidad.

Participaron del operativo: la Patrulla Ambiental de la Municipalidad, Agrotécnica Fueguina y personal policial de la Sub. Cría San Ignacio con la supervisión del Segundo Director DDP-10, Comisario Mayor Federico Samuel Heredia y del Tercer Director, Comisario Mayor Lic. Alejandro Tolaba.