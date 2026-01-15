El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia por tormentas de variada intensidad para áreas de la Pre Puna y Puna, los Valles Calchaquíes y el Valle de Lerma, con vigencia para hoy y mañana. Se esperan lluvias fuertes, granizo, actividad eléctrica intensa y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.
Vecinos de Fraternidad ya no sufrirán inconvenientes por un acumulador de residuos
La Municipalidad acordó con los propietarios de la vivienda la limpieza del lugar y todos los elementos ya fueron retirados. Los vecinos habían denunciado malos olores y presencia de insectos y roedores.LocalesEl juevesPrensa
La Municipalidad realizó un operativo especial de saneamiento en la casa de un acumulador de residuos, respondiendo a las denuncias efectuadas por vecinos del barrio Fraternidad, en la zona sudeste de la ciudad
La enorme cantidad de elementos que se encontraban tanto en el exterior como en el interior de la vivienda estaban produciendo un impacto ambiental y social de relevancia por la proliferación de alimañas y la generación de malos olores
Luego de una entrevista con los dueños del inmueble, fueron ellos mismos los que realizaron las tareas de retiro de los residuos quedando los mismos acumulados en el exterior pudiendo ser retirados del lugar por el área de Fiscalización de Servicios Terciarizados de la Municipalidad.
Participaron del operativo: la Patrulla Ambiental de la Municipalidad, Agrotécnica Fueguina y personal policial de la Sub. Cría San Ignacio con la supervisión del Segundo Director DDP-10, Comisario Mayor Federico Samuel Heredia y del Tercer Director, Comisario Mayor Lic. Alejandro Tolaba.
Estos son los requisitos y lugares para obtener el carnet de Manipulación de Alimentos
El curso se dictará el 19 y 20 de enero en el CIC de Unión y el 26 y 27 en el CIC de Asunción. Los vecinos que deseen participar deberán presentar fotocopia de DNI, 2 fotos carnet y certificado de buena salud. El carnet tiene una vigencia de 2 años.