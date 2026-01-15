Vuelven los corsos de la ciudad con toda la alegría del carnaval

Este domingo 18 se realizará el tradicional desentierro del carnaval y el ablande de agrupaciones, de 18 a 23 horas, con entrada libre y gratuita, sobre la calle Fernández Molina. La fiesta carnestolenda en la capital salteña iniciará con los desfiles el 24 de enero y se extenderán hasta el 17 de febrero.

La Municipalidad de Salta, a través de la Agencia de Cultura Activa y el Ente de Turismo, acompaña a las asociaciones COMUYCA y Agrupaciones Carnestolendas en la realización de los Corsos de la Ciudad 2026, una de las celebraciones culturales más esperadas del verano.

Este domingo 18, de 18 a 23 horas y con entrada libre y gratuita, se llevará adelante el tradicional desentierro del carnaval y el ablande de agrupaciones sobre la calle Fernández Molina, avenida colindante al estadio Padre Ernesto Martearena.

Los corsos iniciarán el 24 de enero y se extenderán hasta el 17 de febrero, desarrollándose todos los fines de semana desde las 21:30 horas.

Durante cada noche, el público podrá disfrutar del desfile de las mejores agrupaciones del carnaval, en un espectáculo único que reúne música, danza, trajes coloridos y la alegría característica de esta tradicional celebración.

La entrada general tendrá un valor de $8.000, mientras que los menores de 6 años ingresarán sin cargo.

En esta nueva edición, los Corsos de la Ciudad invitan a vecinos, turistas y familias a compartir noches llenas de fiesta y todo el carnaval, consolidándose como una de las expresiones culturales más esperadas para la provincia.

 

