Inversión histórica en Salud Pública para garantizar prótesis y cirugías complejas

El Ministerio de Salud Pública presentó el balance de gestión 2025 correspondiente a la Dirección de Asistencia Médica, exponiendo una inversión histórica destinada a contener a los sectores más vulnerables de la población. En un año caracterizado por la complejidad económica y el retiro del Gobierno nacional en la provisión de medicamentos y asistencia, la Provincia de Salta, bajo la conducción del gobernador Gustavo Sáenz, ejecutó un presupuesto superior a los 11 mil millones de pesos únicamente para garantizar el acceso a prótesis, cirugías de alta complejidad y derivaciones urgentes.

Al presentar los datos, el ministro Federico Mangione, contextualizó el escenario adverso que debió enfrentar la cartera sanitaria: "Nos tocó gestionar un 2025 muy complejo, con un recorte nacional brutal que incluyó el cese de envío de drogas oncológicas y la baja de planes de discapacidad que no estaban previstos en nuestro presupuesto. A esto se sumó una realidad innegable: con el aumento del desempleo y la imposibilidad de muchas familias de pagar una prepaga, la demanda se volcó masivamente al hospital público".

Frente a esta coyuntura, el funcionario destacó la decisión política del Gobernador Sáenz de priorizar los recursos para la gente. "Para esta gestión, y es una premisa innegociable del Gobernador, la salud pública nunca será un gasto, sino una inversión. Por eso, mientras Nación recortaba, nosotros hicimos grandes inversiones para que a ningún salteño le falte respuesta", afirmó Mangione.

El eje central de esta inversión fue la prórroga del Banco de Traumatología, una medida que demandó $11 mil millones de pesos y permitió que los hospitales provinciales cuenten con disponibilidad inmediata de clavos y prótesis para cualquier paciente, desde un adulto mayor hasta un joven accidentado. A esta cifra se sumó la creación inédita del Banco de Neurocirugía y Neurointervencionismo, con una inversión específica de $650 millones, equipando a los hospitales con insumos de alta tecnología que antes no existían en el stock provincial.



En materia de intervenciones que exceden la capacidad instalada habitual, la Provincia financió 58 cirugías cardiológicas de alta complejidad con una erogación de 487 millones de pesos. "No son solo números fríos; estamos hablando de 58 corazones que hoy siguen latiendo y funcionando gracias a la presencia del Estado, y eso para nosotros es un orgullo", enfatizó el Ministro.

El informe también detalla el esfuerzo logístico y humano para los casos que requirieron atención fuera de la provincia. Se derivaron 129 pacientes a centros especializados de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, cubriendo no solo la cuestión médica, sino también los traslados en vuelos sanitarios o terrestres, el hospedaje y la manutención del paciente y su acompañante. Asimismo, se brindó asistencia total a 90 mujeres para tratamientos de braquiterapia oncológica en Córdoba. El conjunto de estas acciones de federalismo sanitario implicó una inversión provincial de 285 millones de pesos.



Finalmente, el balance destaca el fortalecimiento del diagnóstico y el soporte vital. Para agilizar la detección de patologías en personas sin obra social, se realizaron 6.000 resonancias y mamografías en el ámbito público y privado, con un costo superior a los 719 millones de pesos. Además, el Estado garantiza la oxigenoterapia domiciliaria a 135 pacientes, sosteniendo una inversión mensual de 25 millones de pesos.

"Nos sentimos orgullosos del Gobierno que tenemos porque, ante un escenario de 52.000 despidos y ajuste nacional, Salta sigue apostando a la vida, a la salud pública y a la dignidad de las personas", concluyó Mangione.

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación