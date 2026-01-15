Para mejorar la circulación se hicieron arreglos en la Av. República del Líbano

La Municipalidad continúa con las obras de recuperación de calles con el objetivo de mejorar la circulación vehicular y brindar mayor seguridad vial en la ciudad.

En esta oportunidad, las tareas se llevaron a cabo mediante la colocación del nuevo hormigón en las placas que se encontraban dañadas o deterioradas.

Las obras se ejecutaron más precisamente en la av. República del Líbano, intersección con Tavella, en el sentido sur –norte por lo que el tránsito se encuentra restringido a media calzada.

Es importante destacar que, el tiempo de fraguado demandará alrededor de 20 días para su habilitación. Se solicita circular con precaución y respetar las indicaciones para evitar hundimientos o deformaciones en la obra.