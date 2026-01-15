El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia por tormentas de variada intensidad para áreas de la Pre Puna y Puna, los Valles Calchaquíes y el Valle de Lerma, con vigencia para hoy y mañana. Se esperan lluvias fuertes, granizo, actividad eléctrica intensa y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.
Para mejorar la circulación se hicieron arreglos en la Av. República del Líbano
La Municipalidad realizó el recambio de las losas de hormigón en la intersección con Avenida Tavella. El tránsito se encuentra restringido a media calzada en el sentido sur – norte. Se solicita circular con precaución.
Es importante destacar que, el tiempo de fraguado demandará alrededor de 20 días para su habilitación. Se solicita circular con precaución y respetar las indicaciones para evitar hundimientos o deformaciones en la obra.
Estos son los requisitos y lugares para obtener el carnet de Manipulación de Alimentos
El curso se dictará el 19 y 20 de enero en el CIC de Unión y el 26 y 27 en el CIC de Asunción. Los vecinos que deseen participar deberán presentar fotocopia de DNI, 2 fotos carnet y certificado de buena salud. El carnet tiene una vigencia de 2 años.