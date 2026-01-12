Un documento de 1920 indica que Carlos Gardel nació en Uruguay

El prolongado debate en torno a la nacionalidad de Carlos Gardel sumó en los últimos días un nuevo capítulo a partir del hallazgo de un documento de 1920 que, según investigadores de la Comisión Gardel Rioplatense, respalda la hipótesis de un origen uruguayo del máximo ícono del tango. Si bien el acta aporta datos relevantes, especialistas coinciden en que no clausura definitivamente una discusión que lleva décadas.

La investigación fue presentada públicamente en diciembre, aunque alcanzó mayor repercusión esta semana tras la publicación de un artículo en el semanario uruguayo Búsqueda. El documento en cuestión corresponde a un trámite realizado por Gardel el 8 de octubre de 1920 ante el Consulado de Uruguay en Buenos Aires, cuando el artista aún no contaba con documentación personal regularizada ni reconocimiento filial.

Según el registro consular —asentado en el folio 907 del Registro de Nacionalidad, bajo el número 10.052—, Gardel declaró haber nacido el 11 de diciembre de 1887 en Tacuarembó. En el acta figura además como artista de profesión, con domicilio en la calle Rodríguez Peña 451 de la ciudad de Buenos Aires, e hijo de Carlos (sin apellido consignado) y María Gardel, ambos uruguayos y ya fallecidos en ese momento.

El certificado fue expedido con el número 20.393 y contó como testigos con los uruguayos Juan Lagisquet y José Razzano, este último socio artístico y representante del cantor durante buena parte de su carrera.

Para la Comisión Gardel Rioplatense —integrada por investigadores y gestores culturales de Argentina y Uruguay—, el documento refuerza una línea documental ya conocida, aunque no desconocen que existen otros registros que alimentaron versiones distintas sobre el origen del cantante. En ese sentido, recuerdan que Gardel utilizó a lo largo de su vida documentación que lo definía como argentino naturalizado, condición que tampoco resulta incompatible con la declaración consular de 1920.

La investigadora argentina Martina Iñíguez, integrante de la comisión, ha sostenido en diversas oportunidades que la documentación legal utilizada por Gardel remite a un nacimiento en Tacuarembó. Entre otros elementos, mencionó haber comprobado su asistencia escolar temprana en Montevideo, donde habría cursado el primer grado inferior entre 1891 y 1893, dato que motivó la colocación de una placa conmemorativa en la capital uruguaya en 2018.