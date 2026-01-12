Afirmaron que Mauricio Macri habría tenido vínculo con Juana Viale

Mauricio Macri y Juliana Awada decidieron separarse luego de estar 15 años juntos y la noticia impactó al mundo del espectáculo y de la política. El matrimonio tomó la decisión el año pasado, pero decidieron pasar las fiestas juntos para mantener la armonía en su familia.

Juliana Awada compartió un comunicado y dejó en claro que "hay procesos íntimos, personales, que necesitan tiempo, silencio y cuidado. Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida y vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma".

En medio de todo esto, el periodista Franco Torchia reveló en Duro de Domar una información que, si se confirma, sería la bomba del año: "La versión fuerte que podría haber precipitado la comunicación de esta separación es que Mauricio Macri tendría o habría estado manteniendo un vínculo con Juana Viale".