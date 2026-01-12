Afirmaron que Mauricio Macri habría tenido vínculo con Juana Viale

Emilia Mernes creó una empresa inmobiliaria: “Perra Exclusive S.A.”
La cantante creó “Perra Exclusive SA” con su madre para desarrollar, vender y asesorar operaciones inmobiliarias, ampliará así su perfil empresarial.
Tras la separación con Juliana Awanda en el programa de Pablo Duggan revelaron una contundente información.EspectaculosHace 1 horaPrensa
Mauricio Macri y Juliana Awada decidieron separarse luego de estar 15 años juntos y la noticia impactó al mundo del espectáculo y de la política. El matrimonio tomó la decisión el año pasado, pero decidieron pasar las fiestas juntos para mantener la armonía en su familia.
Juliana Awada compartió un comunicado y dejó en claro que "hay procesos íntimos, personales, que necesitan tiempo, silencio y cuidado. Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida y vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma".
En medio de todo esto, el periodista Franco Torchia reveló en Duro de Domar una información que, si se confirma, sería la bomba del año: "La versión fuerte que podría haber precipitado la comunicación de esta separación es que Mauricio Macri tendría o habría estado manteniendo un vínculo con Juana Viale".
