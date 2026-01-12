Las ventas minoristas cerraron el 2025 con una suba del 2,5%

El 2025 mostró un panorama mixto para las ventas minoristas de las pymes en la Argentina. Si bien la variación de meses individuales como noviembre reflejó caídas interanuales de ventas, el acumulado anual —al sumar todos los meses del año— resultó en una suba del 2,5% frente a 2024, a precios constantes, según un relevamiento del sector.

El dato surge del informe elaborado por la CAME, en el que se observó que en los últimos meses del año, el consumo reflejó dinámicas heterogéneas por rubro. Por ejemplo, los datos de noviembre pasado revelaron que las ventas minoristas pyme cayeron 4,1% interanual y 9,1% mensual, con seis de los siete sectores relevados en rojo, aunque el acumulado anual todavía mostraba una tendencia positiva.

El comportamiento del año estuvo marcado por meses con caídas interanuales en muchos rubros, desde perfumería y bazar hasta alimentos y bebidas, pero también por periodos con cierto repunte, lo que explica que el balance anual haya sido finalmente positivo, aunque moderado.

Los indicadores de CAME mostraron que la demanda de bienes durables y no esenciales quedó presionada por la cautela de los consumidores, que ajustaron sus compras ante la erosión del ingreso real y la persistencia de la inflación. Esto se reflejó en las caídas de ventas en rubros clave durante la parte final del año, particularmente en sectores como perfumería y bazar.

A pesar de este contexto, el acumulo de ventas de todo 2025 quedó por encima del nivel de 2024, lo que indica que, a nivel agregado, los comercios minoristas pequeños y medianos lograron un crecimiento real estimado alrededor de 2,5% en el año.

El análisis sectorial confirma la tendencia recesiva reciente: seis de los siete rubros relevados finalizaron con números rojos. Las contracciones más agudas se verificaron en Bazar y decoración (-15%), Perfumería (-9,8%) y Textil e indumentaria (-8,5%). La única excepción a la regla fue el rubro Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción, que logró sostenerse con una leve alza del 0,8%.

En lo que respecta a la situación actual de los negocios, el 55% de los comerciantes describió un escenario de estabilidad interanual. Por otro lado, el 27,6% reportó un empeoramiento en sus condiciones, un dato que, aunque negativo, refleja una mejora relativa de casi 10 puntos porcentuales frente al 37% que manifestaba deterioro en noviembre.

