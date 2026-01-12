El Registro Civil actualiza sus aranceles por el incremento de la Unidad Tributaria de Rentas

Los útiles escolares suben un 10% respecto de 2025
El Registro Civil informa a la comunidad que a partir de este lunes 12 de enero de 2026, entrarán en vigencia nuevos valores para los trámites de matrimonios, uniones convivenciales y expedición de actas. La actualización se realiza en cumplimiento de la Resolución General N° 01/2026 de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Salta, como consecuencia del incremento de la Unidad Tributaria.
Los nuevos aranceles serán aplicables a todos los trámites que se inicien a partir de la fecha mencionada, manteniéndose sin modificaciones los valores correspondientes a aquellos trámites que ya hubieran sido abonados con anterioridad.
Tarifas actualizadas
Matrimonios
En horario laboral: sin costo
Días inhábiles: $110.400
Fuera del organismo: $168.000
Uniones convivenciales: $28.800
Expedición de actas: $6.000
Expedición de acta exprés: $24.000
Desde el organismo se aclaró que los trámites ya abonados respetarán los valores vigentes al momento del pago, sin que corresponda el cobro de diferencias. No obstante, los nuevos aranceles se aplicarán a aquellos matrimonios que, al día de la fecha, aún no hayan sido abonados y cuya celebración esté prevista con posterioridad al lunes 12 de enero de 2026.
Finalmente, se recordó que esta actualización no responde a una decisión del organismo, sino al ajuste de la Unidad Tributaria establecido por la Dirección General de Rentas de la Provincia, de aplicación obligatoria para los distintos trámites administrativos.
Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación
