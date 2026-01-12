El Registro Civil actualiza sus aranceles por el incremento de la Unidad Tributaria de Rentas

El Registro Civil informa a la comunidad que a partir de este lunes 12 de enero de 2026, entrarán en vigencia nuevos valores para los trámites de matrimonios, uniones convivenciales y expedición de actas. La actualización se realiza en cumplimiento de la Resolución General N° 01/2026 de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Salta, como consecuencia del incremento de la Unidad Tributaria.

Los nuevos aranceles serán aplicables a todos los trámites que se inicien a partir de la fecha mencionada, manteniéndose sin modificaciones los valores correspondientes a aquellos trámites que ya hubieran sido abonados con anterioridad.

Tarifas actualizadas

Matrimonios

En horario laboral: sin costo

Días inhábiles: $110.400

Fuera del organismo: $168.000

Uniones convivenciales: $28.800

Expedición de actas: $6.000

Expedición de acta exprés: $24.000

Desde el organismo se aclaró que los trámites ya abonados respetarán los valores vigentes al momento del pago, sin que corresponda el cobro de diferencias. No obstante, los nuevos aranceles se aplicarán a aquellos matrimonios que, al día de la fecha, aún no hayan sido abonados y cuya celebración esté prevista con posterioridad al lunes 12 de enero de 2026.

Finalmente, se recordó que esta actualización no responde a una decisión del organismo, sino al ajuste de la Unidad Tributaria establecido por la Dirección General de Rentas de la Provincia, de aplicación obligatoria para los distintos trámites administrativos.





