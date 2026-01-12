Hoy inicia la renovación del Pase Libre para ingresantes universitarios

A partir de hoy y hasta el viernes 30 de enero los alumnos ingresantes a la Universidad Nacional de Salta y Universidad Católica de Salta, podrán gestionar su Pase Libre Estudiantil 2026 y dejar ya habilitada su tarjeta para el inicio de los cursos introductorios a cada carrera.

Para actualizar su beneficio los alumnos ingresantes deberán estar incluidos en nuestro Padrón Estudiantil al que se accede desde la web http://www.saetasalta.com.ar Quienes aún no integren esta nómina, deberán hacer el reclamo pertinente en el área Alumnos de la Universidad en la que se hayan registrado.

Por cambiar el nivel educativo, los ingresantes deberán realizar su trámite en forma presencial con turno online previo. Deberán presentar fotocopia de DNI y traer su tarjeta estudiantil o solicitar un duplicado en caso de pérdida, extravío, foto desactualizada o mal estado de la tarjeta. En este caso deberán abonar el importe de $6000, correspondiente al nuevo plástico.

