La UE aprobó el acuerdo de libre comercio con el Mercosur

El Consejo de la Unión Europea (UE) aprobó de manera previsional el acuerdo comercial con Mercosur. De esa manera, se despeja un obstáculo importante en la ratificación del principio de acuerdo alcanzado por la Comisión Europea con el bloque sudamericano hace algo más de un año. En caso de concretarse, se podría crear la zona de libre comercio más grande del mundo con más de 720 millones de consumidores potenciales.

Los países de la UE respaldaron mayoritariamente este viernes el acuerdo, a la espera de que el Consejo de la Unión cierre formalmente el procedimiento a las 11 (hora argentina), según indicaron varias fuentes diplomáticas a la prensa internacional.

La clave para la ratificación del acuerdo estuvo en las concesiones que realizaron las autoridades europeas a Italia, quien había torpedeado la aprobación hace unas semanas. De esa manera, se impidió la conformación de una nueva minoría de bloqueo en el Consejo Europeo, ya que se requiere el respaldo de al menos cuatro países que representen más del 35% de la población del bloque.

Esto despejará el camino para que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firme el acuerdo con los países del Mercosur: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El Parlamento Europeo también deberá aprobar el tratado antes de que pueda entrar en vigor.