Realizan con éxito el primer bypass coronario mínimamente invasivo sin abrir el tórax

En una sala del Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre (NHLBI), un equipo de especialistas logró el primer bypass coronario mínimamente invasivo sin abrir el tórax. La intervención tuvo como protagonista a un paciente de 67 años, cuyo historial médico y anatomía lo excluían de cualquier procedimiento tradicional. De esta forma, se abre una nueva vía para quienes se enfrentan a la temida obstrucción de la arteria coronaria tras un reemplazo de válvula cardíaca.

La operación, desarrollada por investigadores de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) y la Facultad de Medicina Emory en Atlanta, dejó de lado el quirófano clásico y sus riesgos. Los médicos utilizaron una técnica llamada VECTOR (sigla en inglés de navegación y reentrada transcatéter ventriculocoronaria), que permite crear una nueva ruta para la sangre sin necesidad de fracturar el esternón ni abrir la pared torácica.

El caso, descrito en la revista Circulation: Cardiovascular Interventions involucró a un hombre cuya válvula aórtica bioprotésica fallaba debido a la acumulación de calcio. La ubicación de la arteria coronaria izquierda hacía inviable el procedimiento estándar, ya que el flujo sanguíneo corría riesgo de bloquearse durante la intervención.

“Nuestro paciente tenía un amplio historial de intervenciones previas, enfermedad vascular y otros factores de confusión, lo que significaba que la cirugía a corazón abierto estaba completamente descartada. Contar con una alternativa mínimamente invasiva en un caso como este es fundamental”, explicó Adam Greenbaum, médico de Emory.

¿Cómo funciona el bypass sin cirugía abierta?



La clave de la técnica VECTOR reside en utilizar el “circuito natural” del cuerpo. Los especialistas introdujeron catéteres a través de los vasos sanguíneos de las piernas. Dentro del corazón, guiaron un alambre especial desde la aorta hasta la arteria coronaria en riesgo, lo dirigieron a una de sus ramas y, atravesando la pared de la arteria, lo llevaron hasta el ventrículo derecho para finalmente extraerlo por la vena femoral.

Este recorrido creó una línea continua que sirvió de guía para herramientas más sofisticadas. Según detalló Christopher Bruce, cardiólogo intervencionista y primer autor del estudio, “lograr esto requirió un pensamiento innovador, pero creo que desarrollamos una solución altamente práctica”.

El equipo abrió un orificio en la aorta, fuera del alcance de cualquier posible obstrucción, y otro en la pared de la arteria coronaria, reforzando ambos puntos con un stent. Luego, unieron los extremos y colocaron un injerto, generando una vía de flujo sanguíneo completamente nueva.