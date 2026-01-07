Trump anunció que Venezuela le entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo a EEEUU

A pocos días de la intervención militar de EEUU sobre Venezuela, Donald Trump anunció un principio de acuerdo con el gobierno de Delcy Rodríguez que involucra los recursos naturales del país sudamericano: no habría inversión estadounidense en el petróleo venezolano, sino que implementarían una intermediación comercial. Aún no hay respuesta oficial desde Caracas.

El acuerdo fue anunciado por el presidente estadounidense a través de su cuenta de Truth Social: "Me complace anunciar que las Autoridades Provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a los Estados Unidos".

Según precisó, "este petróleo se venderá a su precio de mercado y yo, como presidente de los Estados Unidos, controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos".

"He solicitado al secretario de Energía, Chris Wright, que ejecute este plan de inmediato. Se transportará en buques de almacenamiento directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos", concluyó.

Según consignó el medio Reuters, para la mañana del martes las tres mayores compañías petroleras de Estados Unidos - Exxon Mobil (XOM.N), ConocoPhillips (COP.N), y Chevron (CVX.N)-, aún no habían tenido conversaciones con la administración sobre el derrocamiento de Maduro. Esto contradijo al propio Trump, quien durante el fin de semana de que ya había mantenido reuniones con "todas" las compañías petroleras estadounidenses, tanto antes como después del derrocamiento del mandatario venezolano.

Por su parte, este mismo martes Delcy Rodríguez -actual mandataria de Venezuela- había señalado que "el gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie, no hay agente externo que gobierna Venezuela”. "Venezuela ha demostrado al mundo de lo que estamos hechos, que hemos crecido en fortaleza y espiritualmente para afrontar los desafíos, las agresiones y las amenazas. En lo personal, quienes me amenacen, mi destino no lo decide sino Dios. Esa es mi respuesta", aseguró.