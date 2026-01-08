Trump anunció que Venezuela comprará únicamente productos fabricados en EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que, en el marco de un nuevo entendimiento bilateral, Venezuela destinará los fondos de sus exportaciones de crudo para adquirir únicamente productos fabricados en Estados Unidos.

Según detalló el mandatario a través de su red social Truth, esta medida posiciona a Washington como principal socio comercial de Caracas, una determinación que calificó como "una decisión sabia y algo muy bueno para el pueblo de Venezuela y de los Estados Unidos".

El acuerdo contempla la importación de una amplia gama de suministros que incluye productos agrícolas, medicamentos y dispositivos médicos de origen estadounidense. Asimismo, el pacto prevé la compra de equipos especializados para la rehabilitación de la infraestructura eléctrica y las instalaciones energéticas venezolanas, sectores severamente afectados por la crisis interna de ese país.

Este anuncio se produce tras la confirmación de que Venezuela entregará a Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo que anteriormente se encontraban bajo sanciones. Trump precisó que el crudo "se venderá a su precio de mercado", lo que marca un cambio significativo en la política de restricciones energéticas que pesaba sobre la nación sudamericana.

El control financiero de la operación quedará bajo la órbita directa del Ejecutivo estadounidense. "Ese dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos, para garantizar que se utilice en beneficio de los pueblos de Venezuela y Estados Unidos", sostuvo el mandatario, subrayando que la Casa Blanca supervisará el flujo de capitales derivado de estas ventas.

Finalmente, el presidente estadounidense reafirmó que este esquema asegura que Venezuela se comprometa a "hacer negocios con los Estados Unidos de América como su socio principal". El mecanismo busca garantizar el abastecimiento de bienes esenciales para la población venezolana mientras se fortalece la industria manufacturera y exportadora estadounidense bajo el nuevo marco de cooperación petrolera anunciado por Trump.