La barra de Santos apuró a Gabigol en plena presentación

La vuelta de Gabriel Barbosa a Santos tuvo un episodio inesperado y tenso, ya que, la presentación apuntaba a ser emotiva por el regreso del delantero al club que lo vio nacer, pero integrantes de la barra del conjunto paulista tomaron la palabra ante dirigentes, periodistas y el propio futbolista.

La barra se presentó para marcarle la cancha desde el primer día: “Estás en deuda con nosotros. Vos sabés cómo son las cosas”, fue el mensaje que quedó registrado en el video oficial del evento

Lejos de los aplausos habituales, la escena dejó en claro que el retorno de Gabigol no estará exento de presión y que la expectativa por su rendimiento será inmediata, con un clima de alta exigencia desde su presentación.

A sus 29 años, Gabigol inicia su tercera etapa en Santos, esta vez a préstamo por una temporada tras su paso por Cruzeiro. En la conferencia de prensa, el delantero expresó su felicidad por “volver a casa” y aseguró que su objetivo es ayudar al equipo tanto en el Campeonato Paulista como en el Brasileirao y las competencias internacionales. Además, destacó la ilusión de compartir nuevamente vestuario con Neymar, con quien ya supo conformar una dupla de alto impacto.

Formado en el “Peixe”, Barbosa debutó como profesional en 2013 y fue transferido al Inter de Italia en 2016. Luego regresó en 2018 para una segunda etapa antes de consolidarse en otros clubes del fútbol brasileño.

En Santos disputó 207 partidos, marcó 83 goles y dio 13 asistencias, números que explican la expectativa que genera su retorno. Sin embargo, el mensaje de la barra dejó en evidencia que, más allá de la historia y los recuerdos, el margen de paciencia será corto.