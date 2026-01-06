Benavides fue cuarto en la tercera etapa del Dakar

Luciano Benavides tuvo una destacada actuación en la tercera etapa del Rally Dakar 2026, fue cuarto en el exigente tramo Alula–Alula y quedó quinto en la clasificación general.

La etapa contó con 421 kilómetros cronometrados y 315 kilómetros de enlace, en un recorrido técnico y demandante que volvió a poner a prueba la navegación y la resistencia de los competidores.

Benavides, a bordo de su Red Bull KTM Factory Racing, marcó un tiempo de 4 horas y 31 minutos, ubicándose cuarto en el clasificador del día.