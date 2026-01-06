El cerro Catedral ya lanzó una preventa del pase de esquí por $160.000 para el invierno

San Carlos de Bariloche dio un paso estratégico de cara a la próxima temporada invernal al confirmar, por primera vez, una preventa del pase diario de esquí del Cerro Catedral a $160.000, vigente hasta el 28 de febrero. El valor representa un aumento del 39% respecto de la última temporada, cuando el pase se comercializó a $115.000. A partir de marzo, se va a evaluar un nuevo precio.

Cabe destacar que Catedral Alta Patagonia (Capsa), que tiene a su cargo la concesión del centro de esquí, quería inicialmente una tarifa de $220.000, pero no se pudo avanzar con esa propuesta ya que no obtuvo el respaldo necesario.

La definición se anunció en plena temporada alta de verano, con la ciudad colmada de turistas, y a más de cinco meses del inicio del invierno, una anticipación poco habitual para el principal producto invernal del destino. Según explicaron desde el centro de esquí, la confirmación temprana del valor del pase diario del Cerro Catedral aporta previsibilidad a agencias de viaje, operadores turísticos y mayoristas, que ya pueden trabajar con tarifas definidas, estructurar paquetes y avanzar en la comercialización anticipada del destino, tanto en el mercado nacional como internacional. Es decir, que la preventa está destinada a operadores y agencias de viajes, todavía no a personas físicas.