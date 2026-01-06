Nike agotó el conjunto deportivo que tenía Maduro durante su captura y recaudó una millonaria cifra

La detención de Nicolás Maduro el 3 de enero por parte de las autoridades estadounidenses tuvo un impacto inesperado fuera del ámbito político. La vestimenta que el ex presidente venezolano llevaba al ser capturado, un conjunto deportivo de la marca Nike, se convirtió en un fenómeno viral en las redes sociales.

Su imagen esposado, vendado y con el atuendo gris de la línea Nike Tech Fleece fue compartida y comentada masivamente, impulsando búsquedas masivas e, incluso, se agotó en las tiendas online a las pocas horas.

El conjunto deportivo gris de Nike que Nicolás Maduro llevaba al momento de su captura se convirtió en un imprevisto éxito comercial gracias a la viralización de la imagen difundida por Donald Trump.

Compuesto por una campera con capucha y pantalón, las prendas no eran exclusivas ni de edición limitada, pero la imagen del ex presidente, acompañado por su postura de detención y los detalles de la vestimenta, hizo que se convirtiera en un símbolo lleno de impacto político y mediático.

No solo los fanáticos de la moda urbana comenzaron a interesarse, sino también los analistas, humoristas y hasta las marcas comenzaron a jugar con la ironía del hecho, dando pie a una viralización que nadie esperaba.

El conjunto de Nike que usaba Maduro en el momento de su captura se agotó rápidamente en tiendas de Estados Unidos y Europa, lo que generó un aumento significativo en las ventas de la marca.

A pesar de que la marca deportiva no realizó ningún anuncio oficial ni intentó capitalizar la viralización, el conjunto que valía 260 dólares se convirtió en un objeto de deseo a nivel global.

En Argentina, el precio de la campera valía $279.999 y el del pantalón $229.999. Por lo que, el conjunto completo alcanza los $509.998.

Además, otro hecho curioso ocurrió en el mundo del fútbol sobre estas mismas prendas: los jugadores del Real Mallorca, equipo de LaLiga en España, llegaron al estadio de Son Moix luciendo exactamente este look.

Aunque forma parte de la indumentaria oficial de paseo del equipo, personalizado con el escudo, la coincidencia no pasó desapercibida.