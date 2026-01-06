La ONU rechazó los argumentos de EEUU para el ataque contra Nicolás Maduro

La captura de Nicolás Maduro tras un operativo militar de Estados Unidos, que dejó decenas de muertos, reconfiguró de manera abrupta el escenario venezolano y encendió alertas sobre sus consecuencias sociales e institucionales. El episodio derivó en la asunción de la hasta entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, como presidenta interina y en la posterior comparecencia de Maduro ante un tribunal de Nueva York, donde enfrenta cargos por narcoterrorismo. En este contexto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos cuestionó con dureza la intervención, al considerar que vulneró principios centrales del Derecho Internacional.

Según consignó Europa Press, el Alto Comisionado Volker Turk advirtió que la operación impulsada por Washington viola la prohibición del uso de la fuerza para resolver disputas políticas o territoriales. En sus declaraciones, subrayó la necesidad de “sanar” el tejido social venezolano y remarcó que el futuro del país debe ser definido exclusivamente por su población, lo que rechaza de pleno la idea de un gobierno de transición estadounidenses.

Estas afirmaciones se producen luego de que Estados Unidos justificara el ataque en el historial de violaciones a los derechos humanos atribuido al gobierno de Maduro.