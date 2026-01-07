EEUU intenta incautar un petrolero con destino a Rusia

Estados Unidos está intentando incautar un petrolero vinculado a Venezuela tras una persecución de más de dos semanas a través del Atlántico, según informaron este miércoles dos funcionarios estadounidenses a la agencia de noticias Reuters.

La incautación, que podría avivar las tensiones con Rusia, se produjo después de que el petrolero, originalmente conocido como Bella-1, eludiera el “bloqueo” marítimo estadounidense de petroleros sancionados y rechazara los intentos de la Guardia Costera de Estados Unidos de abordarlo.

Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron que la operación está siendo llevada a cabo por la Guardia Costera y el ejército estadounidense.

Añadieron que había buques militares rusos en las inmediaciones cuando se llevó a cabo la operación, incluido un submarino ruso.

El petrolero, ahora conocido como Marinera y registrado bajo bandera rusa, es el último en ser objeto de la Guardia Costera de EEUU desde el inicio de la campaña de presión del presidente estadounidense Donald Trump contra Venezuela.

Por otra parte, la Guardia Costera de Estados Unidos también ha interceptado otro petrolero vinculado a Venezuela en aguas latinoamericanas, según informaron funcionarios estadounidenses a Reuters, mientras Estados Unidos sigue aplicando un “bloqueo”marítimo a los buques sancionados de Venezuela.