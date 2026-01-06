El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el gobierno de Venezuela "entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad", como parte del acuerdo que estableció tras haber capturado al exmandatario del país caribeño, Nicolás Maduro.
Corina Machado elogió a Donald Trump por la captura de Nicolás Maduro
La líder opositora destacó el rol de Estados Unidos contra el gobierno chavista y dijo que su regreso al país será "tan pronto como sea posible". También acusó a Delcy Rodríguez de ser "la arquitecta principal de torturas y tráfico de personas".
María Corina Machado aseguró este lunes a la noche que su “plan es volver a Venezuela tan pronto como sea posible” después de la detención del Nicolás Maduro, a la vez que elogió al presidente estadounidense Donald Trump por “haber derrotado una tiranía”.
“Trump se merecía el Premio Nobel de la Paz. Le demostró al mundo lo que él quería decir. Estará en la historia por haber derrotado una tiranía”, afirmó la dirigente opositora, que desde hace años encabeza la resistencia contra el chavismo en Venezuela.
Consultada sobre sus próximos pasos, la líder opositora fue contundente: “Mi plan es volver a Venezuela tan pronto como sea posible, donde soy más útil para la causa”.
Según relató, habló por última vez con Trump el mismo día en que se anunció el premio Nobel de la Paz -el 10 de octubre- y le expresó el agradecimiento de los venezolanos “por sus esfuerzos en contra de este régimen narcoterrorista, esta estructura criminal y traer a Maduro frente a la Justicia”. También afirmó que, a partir de ese accionar, “Estados Unidos es ahora un país más seguro”.
Machado agregó que le gustaría decirle personalmente a Trump que “este premio para los venezolanos también es para él” y remarcó que “sus esfuerzos fueron importantes para la democracia”.
La operación de la Guardia Costera y el ejército estadounidense se produce después de que el buque, vinculado a Venezuela, eludiera el bloqueo marítimo y rechazara intentos de abordaje. Otro petrolero fue interceptado en aguas latinoamericanas.