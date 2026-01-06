Tiroteos, detonaciones y tanquetas en los alrededores del Palacio de Miraflores

Distintos videos que circularon en las últimas horas en la red social X registraron un tiroteo en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, sede del Gobierno venezolano. En las imágenes se observan disparos, corridas y el desplazamiento de efectivos militares. También circuló una foto en la que se veían tanques militares rodeando la zona.

Hasta el momento no hay información oficial que confirme el origen ni las características del incidente. Tampoco se reportaron víctimas ni heridos. Algunas versiones periodísticas señalan que el gobierno venezolano emitió un comunicado en el que aclaran que "lo que ocurrió en el centro de Caracas fue debido a que unos drones sobrevolaron sin permiso y la policía emitió disparos de forma disuasiva".

"No ocurrió ningún enfrentamiento. Todo el país se encuentra en total tranquilidad", añade el supuesto comunicado.

Según las primeras versiones de los usuarios de redes sociales, varios drones sobrevolaron el Palacio de Miraflores, lo que habría motivado la respuesta armada y generado escenas de pánico entre los habitantes de Caracas, aunque el origen y la procedencia de esos dispositivos aéreos todavía no fueron esclarecidos.

"Sonaba como detonaciones, eran muy seguidas", dijo a la agencia AFP un vecino que vive a cinco cuadras de Miraflores.

"Lo primero que se me vino a la mente fue ver si había aviones sobrevolando, pero no. Solo vi dos luces rojas en el cielo. Duró aproximadamente un minuto", añadió bajo condición de anonimato.

Por el hecho comenzaron a evacuarse ministerios y sedes gubernamentales ubicadas en el centro de la capital, zona donde se registraron los enfrentamientos. En paralelo, comercios y espacios aledaños fueron cerrados por la emergencia, dejando a clientes y vecinos resguardados en el interior de esos lugares mientras se normaliza la situación.

Los hechos ocurrieron durante la noche del lunes, pocas horas después de que la Asamblea Nacional juramentara a Delcy Rodríguez como presidenta encargada del país, en un contexto de máxima tensión política tras el ingreso de tropas estadounidenses a territorio venezolano y la captura del expresidente Nicolás Maduro.



