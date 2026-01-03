Los natatorios municipales permanecerán cerrados debido al temporal

Tanto el Xamena como el Vitale abrirán nuevamente el domingo si es que las condiciones climáticas lo permiten. Mientras que el Perón funcionará con normalidad el lunes, ya que los domingos permanece cerrado.

LocalesEl sábadoPrensaPrensa
xamena4-jpg

banner-wapp2

Debido al gran temporal, los natatorios municipales cerrarán sus puertas mañana y no tendrán atención al público.

Tanto el Xamena como el Vitale abrirán nuevamente el domingo si es que las condiciones climáticas lo permiten. Mientras que, el Perón funcionará con normalidad el lunes, ya que los domingos permanece cerrado.

Si las tormentas lo permiten, utilizarán el sábado para realizar tareas de mantenimiento y para dejar los lugares en óptimas condiciones para que los salteños puedan disfrutarlos el domingo.

Se espera que las condiciones climáticas mejoren para que la comunidad disfrute de lo que ya es un clásico, los natatorios municipales.

d64353d6-7de1-4a1c-890e-957f3cf438e1-1024x576

22cd25e3-1d10-4d82-b6ba-3cf663350711

Te puede interesar
105698-martes-de-reyes-magos-chicos-de-hasta-12-anios-viajan-gratis-en-saeta

Martes de Reyes Magos, chicos de hasta 12 años viajan gratis en SAETA

Prensa
LocalesAyer

SAETA dispondrá este martes 6 de enero de viajes gratuitos para niños de hasta 12 años con motivo de la celebración de Reyes Magos. La medida regirá de 8 a 20 y permitirá que los más pequeños participen de las actividades previstas en los distintos municipios del área Metropolitana, siempre acompañados por un adulto responsable.

Boletín de noticias