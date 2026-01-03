Llega la feria de Reyes Magos al mercado San Miguel con ofertas imbatibles

La feria estará instalada en el anexo del mercado en Pasaje Miramar 433. Se hará lunes 5, en horario corrido y martes 6 en horario comercial con cientos de ofertas y rebajas.

El 2026 inicia con todo en el Mercado San Miguel, y se prepara para vivir uno de los eventos comerciales más esperados de comienzos de año, la Feria de Reyes. 

La propuesta está pensada para que las familias puedan completar los regalos con precios económicos, grandes descuentos y oportunidades únicas. Tendrá lugar, en el anexo de Pasaje Miramar 433, este lunes 5 de enero, con horario corrido desde las 8 y hasta las 22 y continuará el martes 6 de enero en horario comercial. 

Los visitantes podrán encontrar juguetería, indumentaria infantil, calzado para niños y jóvenes, accesorios de moda, novedades tecnológicas y una gran diversidad de regalos ideales para sorprender a niños, niñas, jóvenes y adolescentes, en la noche más mágica del año.

Así, la Feria de Reyes promete dos jornadas intensas, con locales abiertos, ambiente festivo y propuestas comerciales que hacen de esta cita un evento imperdible en la previa del Día de Reyes.

