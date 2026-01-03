La Casa Rosada monitorea los avances de EE.UU. en Venezuela

En Balcarce 50 advierten que el conflicto “no está saldado” por el momento porque hay fuerzas de Nicolás Maduro en control en el territorio. Nación mantiene diálogo con emisarios de Washington.

La Casa Rosada monitorea los avances de los Estados Unidos en Venezuela y mantiene contactos con emisarios del gobierno de Donald Trump. En Balcarce 50 advierten que el conflicto “no está saldado” porque persisten focos de control de fuerzas leales a Nicolás Maduro con capacidad operativa en distintas zonas del país.

Según pudo saber el medio TN, el Gobierno recibe información a través de canales formales e informales de la administración estadounidense, vinculados a la embajada y a organismos de seguridad e inteligencia. Nación no recibió todavía novedades concretas sobre la situación del gendarme Nahuel Gallo ni del resto de los argentinos que permanecen detenidos.

