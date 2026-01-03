La Casa Rosada monitorea los avances de EE.UU. en Venezuela

La Casa Rosada monitorea los avances de los Estados Unidos en Venezuela y mantiene contactos con emisarios del gobierno de Donald Trump. En Balcarce 50 advierten que el conflicto “no está saldado” porque persisten focos de control de fuerzas leales a Nicolás Maduro con capacidad operativa en distintas zonas del país.

Según pudo saber el medio TN, el Gobierno recibe información a través de canales formales e informales de la administración estadounidense, vinculados a la embajada y a organismos de seguridad e inteligencia. Nación no recibió todavía novedades concretas sobre la situación del gendarme Nahuel Gallo ni del resto de los argentinos que permanecen detenidos.