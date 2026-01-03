La Casa Rosada monitorea los avances de EE.UU. en Venezuela

Ante la grave situación en Venezuela y las detenciones arbitrarias de ciudadanos extranjeros, el Gobierno argentino reitera su recomendación de no viajar a ese país.
La Casa Rosada monitorea los avances de los Estados Unidos en Venezuela y mantiene contactos con emisarios del gobierno de Donald Trump. En Balcarce 50 advierten que el conflicto “no está saldado” porque persisten focos de control de fuerzas leales a Nicolás Maduro con capacidad operativa en distintas zonas del país.
Según pudo saber el medio TN, el Gobierno recibe información a través de canales formales e informales de la administración estadounidense, vinculados a la embajada y a organismos de seguridad e inteligencia. Nación no recibió todavía novedades concretas sobre la situación del gendarme Nahuel Gallo ni del resto de los argentinos que permanecen detenidos.
El presidente argentino utilizó sus redes sociales para mostrar su apoyo al operativo que desplegó Estados Unidos en Venezuela