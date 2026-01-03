Alerta Consular: Argentina reitera la recomendación de no viajar a Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mantuvo una conversación telefónica con el canciller argentino Pablo Quirno, en la que agradeció el apoyo de la Argentina en la lucha contra el narcoterrorismo y el fortalecimiento de la seguridad en la región.
La Cancillería reiteró la recomendación dirigida a ciudadanos argentinos de no viajar a Venezuela, en el marco de la creciente tensión.
El comunicado reza lo siguiente:
Ante la grave situación en Venezuela y las detenciones arbitrarias de ciudadanos extranjeros, el Gobierno argentino reitera su recomendación de no viajar a ese país.
La presente alerta actualiza y refuerza lo oportunamente comunicado en mayo de 2025.
Asimismo, se advierte la consistente negativa de las autoridades venezolanas a permitir asistencia consular, legal o de cualquier otra índole a los ciudadanos detenidos.
En caso de requerir asistencia consular, se sugiere comunicarse al correo electrónico: [email protected]
El Presidente elogió a Donald Trump por “rediseñar el orden mundial”. “Se dejó de pensar en términos de globalización”, explicó el mandatario.