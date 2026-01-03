Alerta Consular: Argentina reitera la recomendación de no viajar a Venezuela

La Cancillería reiteró la recomendación dirigida a ciudadanos argentinos de no viajar a Venezuela, en el marco de la creciente tensión.

El comunicado reza lo siguiente:

Ante la grave situación en Venezuela y las detenciones arbitrarias de ciudadanos extranjeros, el Gobierno argentino reitera su recomendación de no viajar a ese país.

La presente alerta actualiza y refuerza lo oportunamente comunicado en mayo de 2025.

Asimismo, se advierte la consistente negativa de las autoridades venezolanas a permitir asistencia consular, legal o de cualquier otra índole a los ciudadanos detenidos.

En caso de requerir asistencia consular, se sugiere comunicarse al correo electrónico: [email protected]