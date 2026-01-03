El régimen chavista declaró el estado de emergencia

Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de la dictadura, reportó este sábado por la madrugada el bombardeo estadounidense sobre Caracas que calificó como “la más criminal agresión militar” por parte de Estados Unidos contra su país.

El funcionario ofreció un parte oficial tras el bombardeo del ejército de Estados Unidos y mencionó que la “invasión” representa “el ultraje más grande que sufrió” Venezuela.

En un video difundido por Instagram de seis minutos, el funcionario del régimen acusó a Estados Unidos de utilizar helicópteros de combate, desde los cuales lanzaron misiles y cohetes. “Desplegaremos todas nuestras capacidades para la defensa integral de la Nación a través del despliegue masivo de todos los medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos”, confirmó.

A su vez, hizo un llamamiento al pueblo venezolano para no ceder ante el pánico. “La desesperación es aliada del invasor. Evitemos el caos y la anarquía. (...) Nos han atacado, pero no nos doblegarán. Nosotros venceremos”, concluyó en la grabación publicada antes de que Donald Trump confirmara la captura de Nicolás Maduro.

Por otra parte, las autoridades del régimen emitieron un comunicado a través de la televisión estatal en el cual declararon el estado de excepción tras las fuertes explosiones registradas en la capital venezolana.

“Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos”, señala un comunicado emitido por las autoridades dictadura.

A su vez, llamó a la movilización del pueblo venezolano en repudio al bombardeo. Según destaca el comunicado, este hecho constituye “una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza”.

En el texto, el líder dictatorial anunció la declaración del “estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, para proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada”, según se informó en cadena nacional.