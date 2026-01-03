Mike Waltz, Embajador de EE. UU. ante la ONU), presentará la postura estadounidense.
Donald Trump confirmó que el dictador Nicolás Maduro fue capturado
El presidente de Estados Unidos informó que su país llevó a cabo un ataque a gran escala. El chavista fue trasladado en avión junto a su esposa, Cilia FloresInternacionalesAyerPrensa
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este sábado que el dictador Nicolás Maduro fue capturado y sacado de Venezuela.
“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país”, escribió en un mensaje en su red Truth Social.
Y agregó: “Esta operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se proporcionarán detalles próximamente. Hoy a las 11:00 AM (16:00 GMT) habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago”.
El régimen condenó lo que calificó como una “gravísima agresión militar” de Estados Unidos hacia Caracas, acciones que desencadenaron en la captura de Nicolás Maduro.