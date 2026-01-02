La Municipalidad iniciará el lunes 5 de enero, las tareas en el cruce de la Ruta 51 y la Circunvalación Oeste. Se recomienda a los conductores seguir las indicaciones del personal de Tránsito. Los trabajos tendrán un plazo estimado de 20 días.
Alerta amarilla por tormentas para gran parte de la provincia
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por tormentas aisladas y fuertes que afectarán a la cordillera, la puna, los valles y el centro-sur provincial durante este miércoles. Se esperan lluvias intensas, actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas que, en algunos sectores, podrían superar los valores previstos.LocalesAyerPrensa
El Servicio Meteorológico Nacional informó que rige un alerta amarillo por tormentas que alcanzará a diversas regiones de la provincia, con diferentes períodos de vigencia y características según el área.
Para la puna, pre puna y valles del centro y oeste, el alerta tendrá vigencia desde las 12 hasta las 00 horas e incluye a: Puna de Cachi, Puna de La Poma, Puna de Los Andes, Puna de Molinos, Puna de San Carlos, Puna de Cafayate; Pre Puna de Iruya, Pre Puna de Orán, Pre Puna de Santa Victoria; Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos; además de Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, zona baja de Chicoana, zona baja de La Caldera, zona baja de Rosario de Lerma y la zona montañosa de Cafayate.
En este sector, se prevén tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Podrán presentarse abundante precipitación en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas. Los valores de lluvia acumulada oscilarán entre 20 y 40 milímetros, con la posibilidad de superar esos registros en forma puntual. En los niveles más altos, las precipitaciones podrían producirse en forma de nieve y/o granizo.
Por otra parte, para el este y sureste provincial, el alerta tendrá vigencia de 12 a 18 horas y comprende a los departamentos Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera, junto con las zonas de General José de San Martín, Yunga de Iruya, Yunga de Orán y Yunga de Santa Victoria.
En estas áreas, se esperan tormentas fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Los acumulados previstos se ubican entre 50 y 70 milímetros, con posibilidad de ser superados en forma puntual.
Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación
La XXX edición de ‘Luna Llena de Mancias, Oráculos y Feria Holística’ se realizará el sábado 3 de enero, de 14 a 23 hs. Habrá emprendedores, artesanos, actividades gratuitas y patio de comidas.