La feria de emprendedores temática abre el año en plaza España

La Municipalidad de Salta invita a vecinos y turistas a participar de la XXX edición de “Luna Llena de Mancias, Oráculos y Feria Holística”, la primera feria temática del año, que se llevará adelante el sábado 3 de enero, de 14 a 23 horas, en plaza España.

El encuentro reúne a emprendedores, artesanos y feriantes vinculados al universo holístico y espiritual, con una amplia oferta de productos como artesanías, cosmética natural, sahumerios, velas, oráculos y elementos de medicina natural, entre otros.

Durante la jornada se desarrollarán actividades abiertas al público. Desde las 19 horas tendrá lugar una limpieza energética ancestral, a cargo del facilitador Matías Rodríguez. La propuesta busca promover espacios de bienestar, reflexión y conexión, en un entorno al aire libre.

Además, contará con foodtrucks y patio de comidas, generando un espacio ideal para disfrutar en familia o con amigos.

La feria fue declarada de Interés Municipal mediante la Resolución N° 607 del Concejo Deliberante y se consolida como la única feria temática holística de la ciudad.