La feria de emprendedores temática abre el año en plaza España

La Municipalidad iniciará el lunes 5 de enero, las tareas en el cruce de la Ruta 51 y la Circunvalación Oeste. Se recomienda a los conductores seguir las indicaciones del personal de Tránsito. Los trabajos tendrán un plazo estimado de 20 días.
La Municipalidad de Salta invita a vecinos y turistas a participar de la XXX edición de “Luna Llena de Mancias, Oráculos y Feria Holística”, la primera feria temática del año, que se llevará adelante el sábado 3 de enero, de 14 a 23 horas, en plaza España.
El encuentro reúne a emprendedores, artesanos y feriantes vinculados al universo holístico y espiritual, con una amplia oferta de productos como artesanías, cosmética natural, sahumerios, velas, oráculos y elementos de medicina natural, entre otros.
Durante la jornada se desarrollarán actividades abiertas al público. Desde las 19 horas tendrá lugar una limpieza energética ancestral, a cargo del facilitador Matías Rodríguez. La propuesta busca promover espacios de bienestar, reflexión y conexión, en un entorno al aire libre.
Además, contará con foodtrucks y patio de comidas, generando un espacio ideal para disfrutar en familia o con amigos.
La feria fue declarada de Interés Municipal mediante la Resolución N° 607 del Concejo Deliberante y se consolida como la única feria temática holística de la ciudad.
Esta actualización permitirá que los alumnos puedan recibir el beneficio para asistir a los cursos de ingreso de cada carrera, previstos para los primeros días de febrero próximo.