Durante el 2025 se retuvieron 1.895 vehículos y se labraron 60.485 infracciones
La Municipalidad de Salta a través de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, realizó diferentes operativos viales con el objetivo de garantizar el orden y la seguridad en la ciudad.
Durante el 2025 se retuvieron 1.895 vehículos y se labraron 60.485 infracciones a conductores que no cumplieron con las normas viales.
Estos números derivan de los controles que se realizaron en diferentes puntos estratégicos de la capital salteña.
Además, se retiraron 1.436 rodados abandonados en las calles, que ocupaban espacios públicos que ahora pueden ser utilizados por los vecinos.
Se destaca el gran trabajo de los agentes de tránsito para detectar cada falta cometida a lo largo de todo el año.
Desde el área indicaron que los operativos se seguirán realizando de manera sorpresiva en distintos sectores estratégicos de la ciudad durante el 2026, para erradicar cada vez más las faltas viales.
