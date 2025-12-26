¿San Lorenzo Chico es la nueva Dubai Argentina?

Un artículo de diario El Cronista considera que San Lorenzo Chico es la "nueva Dubai de Argentina" porque crece sin límites con restaurantes, comercios y hoteles de lujo. Lo atribuyen a las inversiones por el litio, que en el Norte Argentino generó un boom en inversiones y proyectos inmobiliarios, comparable al desarrollo de los Emiratos Árabes.

San Lorenzo Chico esta cercana a la ciudad de Salta, tan solo a 15 minutos del centro (14 km). Fue fundada en 1889 como villa veraniega. Según el informe de El Cronista, esta zona está viviendo un boom inmobiliario impresionante, impulsado por el auge del litio y la diversificación económica.

Estos emprendimientos transformaron el lugar en un polo de desarrollo urbano con proyectos de lujo que incluyen hoteles internacionales, restaurantes gourmet, comercios premium y residencias exclusivas.

Como se sabe Argentina es uno de los líderes mundiales en producción de litio, y la provincia de Salta está en el centro de esta revolución energética. Proyectos como el de Ganfeng Lithium y Lithium Argentina, con una inversión de u$s 2000 millones, buscan duplicar la capacidad productiva del país en salares como Pastos Grandes y Pozuelos.

Este auge minero atrae profesionales, empresas y proveedores, generando una alta demanda de viviendas, oficinas y servicios. Según expertos, la rentabilidad anual en proyectos inmobiliarios puede alcanzar el 10% en dólares, gracias a la estabilidad y diversificación (minería, turismo, agricultura).

Destacan además que San Lorenzo Chico integra la naturaleza con desarrollo planificado. El punto más relevante es la construcción del primer Hotel Hilton Garden Inn del noroeste argentino, que tiene previsto abrirse en 2027. Serán más de 10.000 m², 112 habitaciones, piscina, gimnasio, sauna y terraza con bar para eventos.

Otros proyectos mixtos como Tribeca ofrecen studios, lofts y módulos comerciales (valores desde u$s1.700/m²). Barrios cerrados como Las Achiras y condominios como La Trinidad completan la oferta, con departamentos para renta que generan hasta u$s3.000 mensuales.

Esta explosión de restaurantes de lujo, comercios premium y hoteles transforma la zona en un destino atractivo para inversores y residentes que buscan calidad de vida en el norte argentino.

Pensar que hace apenas diez años, San Lorenzo Chico no era más que un tranquilo rincón veraniego, un punto de transición entre la ciudad capital con exuberantes yungas que se abre al Valle de Lerma.

El impulso inicial que lo puso en este camino de desarrollo lo dieron los hermanos Beccar Varela a través de su compañía Proyecto Norte, cuando en 2013 lanzaron Praderas de San Lorenzo: un barrio privado con todas las amenidades de un club exclusivo.

Según afirma la nota del diario desde entonces, la expansión urbana se extendió de manera sorprendente con nuevos loteos, shoppings, proyectos turísticos y la llegada masiva de multinacionales dedicadas al litio.