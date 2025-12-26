El comentario xenófobo de un periodista sobre el colombiano que será nuevo jugador de Boca

El conductor Diego Díaz tuvo una repudiable expresión para referirse a Marino Hinestroza y recibió críticas en las redes sociales.

Boca ya tiene su primer refuerzo confirmado para 2026: Marino Hinestroza. El colombiano de 23 años viene de ser campeón en Atlético Nacional y el acuerdo por su transferencia ronda los 5 millones de dólares.

En el mundo del periodismo ya se empezó a hablar de Hinestroza y de otros posibles jugadores para el Xeneize. En ese contexto, Diego Díaz, periodista y conductor en un programa del stream PicadoTV, hizo un comentario de tinte xenófobo sobre el futbolista.

“Ahi está el moreno de Plaza Francia” dijo el periodista cuando se mostraba una imagen del colombiano en el segmento para hablar del mercado de pases de Boca. Desde la producción del programa se sorprendieron por el repudiable comentario.

Todo esto lo cerró con otra frase que rápidamente se viralizó en las redes sociales: “¿Y quien sabe si es Hinestroza o alguno que vende collares?“. Los usuarios reaccionaron en redes ante los dichos del periodista, quien de forma despectiva buscó equiparar al jugador con los trabajadores -en su mayoría inmigrantes africanos- que desarrollan esa tarea en Argentina.

