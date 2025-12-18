Se confirmó la fecha y la sede de la Finalissima entre Argentina y España

l conjunto francés, ganador de la Champions League, y el brasileño, vencedor de la Copa Libertadores, buscarán ser el mejor equipo del planeta. Desde las 14, por DSports y FIFA+
La Finalissima entre la Selección argentina y España se jugará el 27 de marzo a las 15 (hora de la Argentina) en el estadio Lusail, en Qatar. El certamen internacional volvió en 2022, cuando la Albiceleste se impuso con por 3-0 ante Italia en Wembley.
Desde entonces, CONMEBOL y UEFA trabajan de manera conjunta para darle continuidad a este partido que enfrenta a los ganadores de la Copa América y la Eurocopa.
El estadio donde se disputará la Finalissima entre Argentina y España en 2026 tiene un valor simbólico enorme para la Albiceleste: allí la Albiceleste se consagró campeona del mundo, tras una final histórica ante Francia.
Racing y Estudiantes se enfrentan en la gran final del Torneo Clausura
lLuego de meses de espera, este sábado se definirá al gran campeón del Torneo Clausura: a partir de las 21:00 horas, Racing y Estudiantes de La Plata se medirán cara a cara por el título del fútbol argentino. Además, el ganador sacará boleto directo para la Copa Libertadores.