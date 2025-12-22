Atención en los servicios de emergencias médicas durante el fin de semana en Salta Capital

No se registraron atenciones por pirotecnia en el Hospital de Salud Animal
Desde el área de Bienestar de la Municipalidad informaron que, se atendieron 11 animales por causas diversas, principalmente controles, traumatismos y gastroenteritis.
Durante el fin de semana, los servicios de primera respuesta y de emergencias de los hospitales de Salta Capital, atendieron a un total de 2602 personas.
SAMEC
El Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC) asistió a 290 pacientes. Las emergencias más frecuentes incluyeron accidentes de tránsito, pérdidas de conocimiento y descompensaciones en eventos de concurrencia masiva.
Materno Infantil
El hospital Público Materno Infantil reportó la atención a 227 pacientes en su guardia del sector adultos, de las cuales, 41 fueron hospitalizadas. Hubo 77 consultas en obstetricia, 89 en ginecología y 28 en clínica médica.
A la guardia pediátrica ingresaron 489 pacientes y 28 fueron hospitalizados. Las consultas fueron por patologías respiratorias, gastroenteritis, traumatismos varios, picaduras de artrópodos, convulsiones, mordeduras de perros y quemaduras.
Hubo 20 nacimientos: 8 mujeres y 12 varones.
San Bernardo
Durante el fin de semana, el hospital San Bernardo atendió por guardia 799 consultas (659 ambulatorios, 110 accidentados y 30 derivados de otros centros sanitarios). Quedaron internados 182.
Por accidentes de tránsito hubo 36 ingresos: 30 motociclistas, 3 ciclistas, 2 automovilistas y 1 transeúnte.
Papa Francisco
En el hospital Papa Francisco, se asistió a 259 pacientes (234 ambulatorios, 12 accidentados y 13 derivados de otros dispositivos de salud).
Señor del Milagro
La guardia de emergencias del hospital Señor del Milagro atendió a 475 personas. Los diagnósticos más frecuentes fueron infección de vías urinarias, dolor abdominal, gastroenteritis, faringitis aguda y fiebre.
Arturo Oñativia
El hospital Arturo Oñativia recibió 39 consultas por guardia de emergencias durante el fin de semana por situaciones asociadas a diabetes.
Miguel Ragone
El hospital Dr. Miguel Ragone atendió a 24 pacientes durante el fin de semana, entre consultas psicológicas y psiquiátricas en el sector de guardia.
Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación
Las infracciones y retenciones se realizaron por alcoholemia positiva. Durante los operativos se controlaron más de 3.500 vehículos. Se secuestraron 17 autos y/o camionetas, 8 motocicletas y 1 camión.