Atención en los servicios de emergencias médicas durante el fin de semana en Salta Capital

Durante el fin de semana, los servicios de primera respuesta y de emergencias de los hospitales de Salta Capital, atendieron a un total de 2602 personas.

SAMEC

El Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC) asistió a 290 pacientes. Las emergencias más frecuentes incluyeron accidentes de tránsito, pérdidas de conocimiento y descompensaciones en eventos de concurrencia masiva.

Materno Infantil

El hospital Público Materno Infantil reportó la atención a 227 pacientes en su guardia del sector adultos, de las cuales, 41 fueron hospitalizadas. Hubo 77 consultas en obstetricia, 89 en ginecología y 28 en clínica médica.

A la guardia pediátrica ingresaron 489 pacientes y 28 fueron hospitalizados. Las consultas fueron por patologías respiratorias, gastroenteritis, traumatismos varios, picaduras de artrópodos, convulsiones, mordeduras de perros y quemaduras.

Hubo 20 nacimientos: 8 mujeres y 12 varones.

San Bernardo

Durante el fin de semana, el hospital San Bernardo atendió por guardia 799 consultas (659 ambulatorios, 110 accidentados y 30 derivados de otros centros sanitarios). Quedaron internados 182.

Por accidentes de tránsito hubo 36 ingresos: 30 motociclistas, 3 ciclistas, 2 automovilistas y 1 transeúnte.

Papa Francisco

En el hospital Papa Francisco, se asistió a 259 pacientes (234 ambulatorios, 12 accidentados y 13 derivados de otros dispositivos de salud).

Señor del Milagro

La guardia de emergencias del hospital Señor del Milagro atendió a 475 personas. Los diagnósticos más frecuentes fueron infección de vías urinarias, dolor abdominal, gastroenteritis, faringitis aguda y fiebre.

Arturo Oñativia

El hospital Arturo Oñativia recibió 39 consultas por guardia de emergencias durante el fin de semana por situaciones asociadas a diabetes.

Miguel Ragone

El hospital Dr. Miguel Ragone atendió a 24 pacientes durante el fin de semana, entre consultas psicológicas y psiquiátricas en el sector de guardia.





Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación