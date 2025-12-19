Cruzarán datos de Salud y ANSES para pagar el 20% que se retenía todos los meses

El Gobierno cambió la forma en que verifica el cumplimiento sanitario y escolar para pagar el 20% de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y ya no pedirá la Libreta de Seguridad Social, Salud y Educación al finalizar 2026, sino que cruzará datos del Ministerio de Salud y de ANSES para abonar el 100% de la cuota todos los meses.

"Corresponde establecer la periodicidad mensual del pago del monto reservado de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social, en la medida que se verifique el cumplimiento de las condiciones a las que ésta se encuentra sujeta", argumentó el Ejecutivo en la Resolución 1170/2025 publicada este jueves en el Boletín Oficial.

En la disposición se aclaró que se mantendrán "vías alternativas para los supuestos en los que la información sanitaria no se encuentre disponible o sea necesario su complemento".

Por lo tanto, dejará de ser necesario realizar el trámite para presentar la Libreta AUH de ANSES para cobrar la totalidad de la cuota del plan social, excepto que falle la cruza de datos oficiales.