El desempleo bajó al 6,6% durante el tercer trimestre

La tasa de desempleo bajó al 6,6% en el tercer trimestre del año, desde el 6,9% registrado en el mismo período de 2024, de acuerdo con los datos difundidos este jueves por el INDEC, en momentos en que se debate en el Congreso la reforma laboral, impulsada por el oficialismo. El empleo creció, pero casi exclusivamente por el segmento de trabajadores informales.

Frente al trimestre previo, la desocupación bajó un punto porcentual, desde el 7,6%, detalló el informe de Mercado de Trabajo basado en los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). "La baja del desempleo se produjo por suba de las personas ocupadas, no porque dejaron de buscar trabajo. La tasa de empleo (ocupados cada 100 habitantes) pasó del 45% al 45,4% (era 45,5% en 2023)", comentó Daniel Schteingart, director de Desarrollo Productivo de Fundar.

Sin embargo, el especialista aclaró que toda esa suba fue explicada por la informalidad. "El dato es consistente con la destrucción de empleo en blanco en las empresas que informa mensualmente la Secretaría de Trabajo", acotó. En efecto, la informalidad pasó del 42,6% de hace un año al 43,3%.

En la misma sintonía, la consultora Equilibra remarcó que "en un trimestre donde la actividad económica creció 3,3% interanual, el empleo aumentó 1,8% pero por el incremento del cuentapropismo y la informalidad".

Por su parte, LCG agregó que "la participación de los trabajadores no asalariados dentro de los ocupados avanzó del 26,9% al 28,1% en un año, algo que está directamente relacionado con el crecimiento del monotributo cuyas escalas fueron ampliamente relajadas en el paquete fiscal". "Las aplicaciones de empleo que promueven salidas laborales sin mayor necesidad de capital humano o físico explican buena parte del crecimiento", profundizaron.

En términos absolutos, el organismo estadístico estimó que unas 958.000 personas se encontraban desocupadas, sobre una población económicamente activa de 14,6 millones, en el universo de los 31 aglomerados urbanos que releva la Encuesta Permanente de Hogares. Si se lo extrapola a toda la población, serían aproximadamente 3,1 millones los desocupados en Argentina.