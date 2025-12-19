El Móvil de Castración llega a barrio San Carlos y Sanidad

Carlitos Melián, en la Casona de Castañares
La Municipalidad de Salta, llevará a cabo el ciclo Verano en la Casona
La Municipalidad de Salta continúa desarrollando operativos de castración destinados a animales de compañía en diferentes barrios de la ciudad.
La próxima semana, el Móvil de Castración atenderá el lunes 22, martes 23 y viernes 26 en el horario de 8.30 a 13. Se instalará en los barrios San Carlos y Sanidad 2.
Desde el área de Bienestar Animal se recuerda que los turnos deben solicitarse previamente y el cupo es de 30 atenciones por día.
El cronograma será el siguiente:
-Lunes 22 y Martes 23
Barrio San Carlos-Manzana 39 Casa 18
Turnos: 3875606920
-Viernes 26
B⁰ Sanidad 2, Francisco Leloir 62
Turnos: 3872102659
Condiciones pre quirúrgicas a tener en cuenta:
+ Se castra a partir de los 5 meses hasta 8 años (sujeto a criterio veterinario)
+ El animal debe asistir con correa y bozal en caso de ser de raza agresiva
+ Debe estar en ayuno de 12 hs de sólidos y líquidos
+ El animal debe estar en buenas condiciones de higiene
+ Llevar una manta para el postquirúrgico
+ Las hembras no deben estar en celo o preñadas
+ En caso de haber parido se debe esperar 60 días como mínimo en perras y en gatas
+ Los felinos deben ser llevados en un bolso transportador
La Municipalidad de Salta, llevará a cabo el ciclo Verano en la Casona
Personal municipal trabajó ayer en zona sudeste, precisamente en Av. Discépolo y A. Vargas, donde se hormigonaron 154 m2. Se reemplazó el pavimento deteriorado por losas de hormigón, lo que mejora la transitabilidad y la seguridad vial.