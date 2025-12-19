El Móvil de Castración llega a barrio San Carlos y Sanidad

La Municipalidad de Salta continúa desarrollando operativos de castración destinados a animales de compañía en diferentes barrios de la ciudad.

La próxima semana, el Móvil de Castración atenderá el lunes 22, martes 23 y viernes 26 en el horario de 8.30 a 13. Se instalará en los barrios San Carlos y Sanidad 2.

Desde el área de Bienestar Animal se recuerda que los turnos deben solicitarse previamente y el cupo es de 30 atenciones por día.

El cronograma será el siguiente:

-Lunes 22 y Martes 23

Barrio San Carlos-Manzana 39 Casa 18

Turnos: 3875606920

-Viernes 26

B⁰ Sanidad 2, Francisco Leloir 62

Turnos: 3872102659

Condiciones pre quirúrgicas a tener en cuenta:

+ Se castra a partir de los 5 meses hasta 8 años (sujeto a criterio veterinario)

+ El animal debe asistir con correa y bozal en caso de ser de raza agresiva

+ Debe estar en ayuno de 12 hs de sólidos y líquidos

+ El animal debe estar en buenas condiciones de higiene

+ Llevar una manta para el postquirúrgico

+ Las hembras no deben estar en celo o preñadas

+ En caso de haber parido se debe esperar 60 días como mínimo en perras y en gatas

+ Los felinos deben ser llevados en un bolso transportador