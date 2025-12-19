Servicio de colectivos para Noche Buena y Año nuevo

Este miércoles 24, el servicio de colectivos en los once municipios que componen el área Metropolitana, funcionará solo hasta las 19, horario en el que pasará el último coche de cada línea por el centro en dirección a los barrios y las empresas para su guardado. Como todos los años el servicio se retomará el 25 a las 10 hs extendiéndose sólo hasta las 22hs.

Del mismo modo el miércoles 31 de enero, solo habrá coches en circulación hasta las 19 hs retomándose el servicio al día siguiente, 1° de año desde las 10 y hasta las 22 hs. Los días 26 de diciembre y 2 de enero el servicio se retomará a la 0 hora con el servicio nocturno y desde las 5.30 con frecuencias y horarios habituales.

Los usuarios podrán ver los horarios previstos para ese día en www.saetasalta.com.ar en el ícono de ingreso a cada corredor. También podrán observar la ubicación de los coches de cada línea a través de SAETA APP, disponible para todos los teléfonos celulares con sistema IOS y ANDROID.

Centros de Atención

También se informa que los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1° de año, los Centros de Atención al Usuario de Paseo Salta, Pellegrini 824, CCM y Centro Cívico Grand Bourg permanecerán cerrados, retomando su actividad normal el 26 de diciembre y el 2 de enero, respectivamente.