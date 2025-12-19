Salta ya registró más de 70 casos de mordeduras de víbora

El Ministerio de Salud Pública informa datos proporcionados por la Dirección General de Coordinación Epidemiológica sobre diferentes patologías que se encuentran bajo su vigilancia hasta la semana epidemiológica (SE) 49, comprendida entre el 30 de noviembre y el 6 de diciembre.

Enfermedades Zoonóticas Humanas

Durante la última SE se notificó un caso de mordedura de víbora en el departamento Anta, correspondiente a la especie yarará. El acumulado anual de ofidismo en la provincia asciende a 71.

Del total registrado, 64 corresponden a la especie yarará, lo que representa el 90,1% de los accidentes ofídicos en lo que va del año. Casi el 70% de estos casos se concentraron en los departamentos Orán, San Martín y Capital. También se notificaron casos en Anta, Rivadavia, Rosario de la Frontera, General Güemes, Metán y La Viña.

En menor proporción, se reportaron cuatro accidentes por serpiente cascabel, dos en Anta, uno en San Martín y uno en Metán, respectivamente; y un caso por serpiente coral, en San Martín. Además, se encuentran en estudio dos eventos para determinar la especie involucrada.

La yarará es la especie más frecuente y su veneno tiene acción hemotóxica. La serpiente cascabel, menos común, se identifica por el sonido característico de su cola y posee un veneno neurotóxico y miotóxico. Por último, la coral, de hábitos más esquivos, presenta un veneno neurotóxico, siendo potencialmente grave a pesar de su baja incidencia.

Además, la situación epidemiológica de otras enfermedades zoonóticas es la siguiente:

· No hubo casos de araneismo. Acumulado: 14 casos

· Se han notificado 16 casos de picaduras de alacranes. El acumulado, en lo que va del año, es de 564 casos

· Se han notificado 36 casos de mordeduras de perro, lo que se considera accidente potencialmente rábico (APR), 20 en Capital, 14 en San Martín, 1 en Metán y 1 en Rivadavia. El acumulado, en lo que va del año en APR es de 919 casos

· No se registraron casos de brucelosis. Acumulado: 6 casos

· No se registraron casos de leishmaniasis visceral canina. Acumulado: 115 casos

· Se notificó un caso de hidatidosis. El acumulado en 2025 es de 42 casos

· No se notificaron casos de hantavirosis. Acumulado: 11 casos

· No hubo casos de psitacosis. Acumulado: 1 caso

· No hubo casos de leptospirosis

· No hubo casos de rabia animal. Acumulado: 4 casos

Enfermedades dermatológicas de interés sanitario (EDIS)

· No se han notificado casos de leishmaniasis cutánea humana. Acumulado: 36 casos.

· No se han notificado casos de leishmaniasis mucocutánea humana. Acumulado: 5 casos.

· No se registraron casos de leishmaniasis visceral humana. Acumulado: 8 casos.

· No hubo nuevos casos de lepra. Acumulado: 4 casos.

· No se notificaron casos de micosis profunda. Acumulado: 2 casos.

Hepatitis Virales

No se registraron casos en la SE 49. El acumulado anual es de 16 positivos, 13 diagnosticados por laboratorio y 3 por criterio clínico epidemiológico.

De ellos, se han notificado 7 en el departamento Rivadavia, 5 en San Martín, 3 en Capital y 1 en Rosario de la Frontera.

Actualmente hay 5 en estudio y 39 fueron descartados.

Viruela Símica

No se registraron nuevos casos. El acumulado es de 2 positivos en lo que va del año.

Enfermedades inmunoprevenibles

· No se han notificado casos de coqueluche. Acumulado 2.

· Se registraron nueve casos de varicela. El acumulado anual es de 500.

· Se han confirmado seis casos de meningoencefalitis. El acumulado en lo que va del año es de 135 casos.

· No se han notificado casos de parotiditis, con lo que el acumulado anual es de 33 casos.

· No hubo casos de sarampión.

· No se han registrado casos de Enfermedad Febril Exantemática.

· No se ha confirmado ningún caso de difteria ni de poliomielitis.

Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA)

· Salmonelosis: Se ha notificado un nuevo caso de esta enfermedad causada por bacterias del género salmonella en la última semana. El acumulado del año es de 37.

· Botulismo del lactante: No se notificaron casos en la última SE. Acumulado 5 casos.

· Botulismo: No se registraron casos en la última SE. Acumulado: 1 caso.

· Síndrome Urémico Hemolítico: No se registraron nuevos casos en la última SE. Acumulado: 1 caso.

· Diarrea aguda: se registraron 1130 casos en la SE 48. El acumulado de casos es de 62.351

Dengue

No se confirmaron casos desde el inicio de la Vigilancia Epidemiológica de Síndrome Febril Agudo Inespecífico 2025-2026.

Actualmente hay 240 sospechosos con síntomas compatibles notificados, de los cuales 219 se descartaron mediante pruebas de laboratorio y 21 están en estudio.

Del total de sospechosos notificados, el 80,4% de los pacientes tiene residencia en cuatro departamentos. Capital reúne al 24,6%, Orán al 23,7%, San Martín al 21,7% y Anta al 10,4%.

Tampoco se han registrado casos positivos de otras arbovirosis, como chikungunya, zika ni fiebre amarilla en la provincia.

A la fecha se registran siete sospechosos para chikungunya y dos sospechosos para zika.

Virus respiratorios

En la última semana se registraron las siguientes infecciones respiratorias agudas:

· Enfermedades Tipo Influenza: 235 casos – Acumulado: 23.875

· Bronquiolitis en menores de 2 años: 151 casos – Acumulado: 10.408

· Neumonía: 97 casos – Acumulado: 9015

· COVID-19: Hubo 7 nuevos casos - Acumulado: 331

La jefa de Sala de Situación, Rocío Corrales, dijo que las enfermedades tipo influenza que circulan en Salta son influenza A, virus sincicial respiratorio, influenza B y adenovirus.

Además, informó que en la última semana epidemiológica hubo 155 pacientes hospitalizados y que se registró una nueva defunción por enfermedades respiratorias en la provincia. A la fecha son 11 los óbitos por estas patologías.





