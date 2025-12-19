Llegó por un dolor de panza y terminó pariendo a su bebé

El hospital Señor del Milagro asistió un parto de urgencia luego del ingreso de una paciente de 33 años que consultó por dolor abdominal intenso. Durante la evaluación clínica, el cuadro derivó en un trabajo de parto no programado, lo que motivó la activación inmediata de los protocolos de emergencia.

El nosocomio no dispone de servicios obstétricos ni desarrolla habitualmente prácticas de atención de partos; sin embargo, el equipo sanitario intervino de forma inmediata y coordinada, brindando la asistencia necesaria durante el parto por vía natural, que evolucionó sin complicaciones. El recién nacido se encontraba en buenas condiciones al momento del nacimiento.

Una vez estabilizados la madre y el niño, se coordinó la derivación correspondiente a través del Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC), que efectuó el traslado al Hospital Materno Infantil para la continuidad de la atención especializada.

En relación al hecho, el médico infectólogo Adrián Edelcopp, jefe del Programa de Epidemiología del hospital, destacó que “la rápida activación de los protocolos de emergencia y el trabajo articulado del equipo de salud permitieron brindar una respuesta adecuada ante una situación no habitual para la institución, garantizando la asistencia durante el nacimiento y la posterior derivación para la continuidad del cuidado materno-infantil”.

La intervención contó con la participación del equipo de enfermería, médicos de guardia y profesionales de distintas áreas, quienes actuaron conforme a su formación y a los protocolos vigentes, asegurando una respuesta sanitaria oportuna y segura.





Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación