Hoy habrá asueto en la administración pública

Hoy se celebra el Día del Empleado Público, por lo que los trabajadores de la Administración Pública de Salta no tendrán actividad. El asueto está establecido por el Decreto N° 52, que fija esta jornada para el tercer viernes de diciembre en los organismos centralizados, descentralizados y autárquicos.

Las actividades en la administración pública se retomarán con normalidad el lunes.