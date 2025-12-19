Hoy habrá asueto en la administración pública

Llegó por un dolor de panza y terminó pariendo a su bebé
La intervención inmediata del equipo de salud permitió asistir el nacimiento y coordinar la derivación de la madre y el recién nacido al Hospital Materno Infantil.
Hoy se celebra el Día del Empleado Público, por lo que los trabajadores de la Administración Pública de Salta no tendrán actividad. El asueto está establecido por el Decreto N° 52, que fija esta jornada para el tercer viernes de diciembre en los organismos centralizados, descentralizados y autárquicos.
Las actividades en la administración pública se retomarán con normalidad el lunes.
La intervención inmediata del equipo de salud permitió asistir el nacimiento y coordinar la derivación de la madre y el recién nacido al Hospital Materno Infantil.
Hoy se habilitarán las guardias de inscripción de nacimientos en la sede central de Almirante Brown 160 y en el Hospital Materno Infantil. Asimismo, se realizarán inscripciones de defunciones en la sede central. Durante el sábado y domingo se activarán las guardias de identificación.