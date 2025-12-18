Llega “Sunset Güemes”, una nueva propuesta cultural y gastronómica

La Municipalidad de Salta, a través del Ente de Turismo, lanza “Sunset Güemes”, una nueva propuesta que combina música, gastronomía y espacio público en uno de los corredores gastronómicos que más ha crecido en los últimos años. La actividad se realizará este viernes, 19 de diciembre, de 20 a 23 horas, en el Paseo Güemes, con acceso libre para vecinos y turistas.

La iniciativa busca incorporar un formato sunset, generando una experiencia distinta para disfrutar al aire libre, con propuestas musicales y una amplia oferta gastronómica. Durante la jornada, los locales del paseo mantendrán sus cocinas abiertas para que el público pueda recorrer, elegir y disfrutar de la variedad de comidas que ofrece el sector.

Al respecto, el coordinador del Ente de Turismo, Fernando García Soria, destacó la importancia de seguir diversificando las propuestas de la ciudad y fortalecer los polos gastronómicos.

“La idea es que la gente pueda disfrutar no solo de música, sino también de gastronomía, recorrer el paseo y vivir una linda experiencia”, señaló.