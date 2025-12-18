El Festival de la Trucha cambia de fecha

La Poma comienza el 2026 con la edición Nº26 del Festival de la Trucha y un cambio en las fechas de presentaciones.

Los mejores artistas del folklore pisarán el escenario los días viernes 2 y sábado 3 de enero donde se espera una multitud de gente para dar inicio al verano festivalero que tanto caracteriza a Salta.

Te dejamos a continuación los precios de las entradas:

VIERNES 2 DE ENERO:

POPULAR $30.000

PREFERENCIAL $60.000

SÁBADO 3 DE ENERO

FESTIVAL TROPICAL (ENTRADA GENERAL) $25.000

Podes conseguir tus entradas en Caseros 1584 o en la Oficina de Cultura y Turismo de La Poma