El Festival de la Trucha cambia de fecha

La actividad se realizará este sábado 20, a las 19, y contará con presentaciones de baile, canto y actuación, para disfrutar en familia. Participarán miembros de centros de jubilados, clubes de abuelos, entre otras instituciones.
La Poma comienza el 2026 con la edición Nº26 del Festival de la Trucha y un cambio en las fechas de presentaciones.
Los mejores artistas del folklore pisarán el escenario los días viernes 2 y sábado 3 de enero donde se espera una multitud de gente para dar inicio al verano festivalero que tanto caracteriza a Salta.
Te dejamos a continuación los precios de las entradas:
VIERNES 2 DE ENERO:
- POPULAR $30.000
- PREFERENCIAL $60.000
SÁBADO 3 DE ENERO
- FESTIVAL TROPICAL (ENTRADA GENERAL) $25.000
Podes conseguir tus entradas en Caseros 1584 o en la Oficina de Cultura y Turismo de La Poma
Por el asueto por el Día del Empleado Público, el Registro Civil activará guardias
Mañana viernes 19 se habilitarán las guardias de inscripción de nacimientos en la sede central de Almirante Brown 160 y en el Hospital Materno Infantil. Asimismo, se realizarán inscripciones de defunciones en la sede central. Durante el sábado y domingo se activarán las guardias de identificación.