La actividad se realizará este sábado 20, a las 19, y contará con presentaciones de baile, canto y actuación, para disfrutar en familia. Participarán miembros de centros de jubilados, clubes de abuelos, entre otras instituciones.
El municipio asfalto ocho calles en barrio Autódromo
Desde el área de Obras Públicas se continúa transformando calles que, hasta ahora eran de ripio, lo que generaba incomodidades a los vecinos y constante polvo en suspensión. Los trabajos se realizaron con recursos propios y personal municipal de la Planta Asfáltica.
Se terminó el trabajo en la última de las 8 calles que se asfaltaron en barrio Autódromo.
La Municipalidad a través del área de Obras Públicas continúa transformando calles que, hasta ahora eran de ripio, lo que generaba incomodidades a los vecinos y constante polvo en suspensión.
Los trabajos, como en otros puntos de la ciudad, se realizaron con recursos propios y personal municipal de la Planta Asfáltica.
Además, se hicieron rampas y badenes de hormigón armado con planta hormigonera, lo que garantiza la comodidad y seguridad de los vecinos.
Cabe destacar que este trabajo se ejecuta en el marco del Plan de Recuperación de Calles, donde se busca brindar una mejor calidad de vida a los vecinos y optimizar la seguridad vial.
Por el asueto por el Día del Empleado Público, el Registro Civil activará guardias
Mañana viernes 19 se habilitarán las guardias de inscripción de nacimientos en la sede central de Almirante Brown 160 y en el Hospital Materno Infantil. Asimismo, se realizarán inscripciones de defunciones en la sede central. Durante el sábado y domingo se activarán las guardias de identificación.