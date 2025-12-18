El municipio asfalto ocho calles en barrio Autódromo

Se terminó el trabajo en la última de las 8 calles que se asfaltaron en barrio Autódromo.

La Municipalidad a través del área de Obras Públicas continúa transformando calles que, hasta ahora eran de ripio, lo que generaba incomodidades a los vecinos y constante polvo en suspensión.

Los trabajos, como en otros puntos de la ciudad, se realizaron con recursos propios y personal municipal de la Planta Asfáltica.

Además, se hicieron rampas y badenes de hormigón armado con planta hormigonera, lo que garantiza la comodidad y seguridad de los vecinos.

Cabe destacar que este trabajo se ejecuta en el marco del Plan de Recuperación de Calles, donde se busca brindar una mejor calidad de vida a los vecinos y optimizar la seguridad vial.