Salta vivirá una nueva edición de “Ciudad de Navidad”

El barrio Villa Las Rosas se prepara para vivir una nueva edición de Ciudad de Navidad, una de las manifestaciones culturales más emblemáticas de la ciudad, que este año celebra 60 años de permanencia ininterrumpida, consolidándose como patrimonio cultural de Salta.

El lanzamiento estuvo encabezado por Fernando García Soria y Gonzalo Corral, coordinadores del Ente de Turismo y de la Agencia de Activa, respectivamente, junto a Julio Romero, presidente del Centro Vecinal de Villa Las Rosas.

En la oportunidad, García Soria hizo entrega de la Declaración de Interés Turístico Municipal, mediante la Resolución Nº 063, reconociendo el valor cultural, social y turístico de este tradicional evento.

“Estamos acompañando una vez más al Centro Vecinal de Villa de las Rosas en una nueva edición de Ciudad de Navidad, una celebración que ya forma parte del patrimonio cultural de los salteños y del calendario turístico de la ciudad. Es una propuesta que crece año a año, con un fuerte compromiso comunitario y una puesta en escena renovada», afirmó el titular del Ente de Turismo.

En tanto, Julio Romero, sostuvo que «son 60 años de un trabajo sostenido, de una manifestación cultural barrial que se transformó en patrimonio cultural de la ciudad. Esto no sería posible sin el acompañamiento de la Municipalidad de Salta. Agradecemos especialmente al intendente por comprender lo que representa Ciudad de Navidad para los salteños”.

Las funciones comenzarán el 25 de diciembre, continuarán el 27 y se retomarán en enero los días 3, 4, 5 y 6, con el tradicional cierre de la Noche de Reyes.

El espectáculo se realizará todos los días a las 21:30. Las entradas generales tendrán un valor de $5.000.

Desde la organización invitan a vecinos y visitantes a acompañar una vez más al pesebre viviente, que año tras año convoca a miles de personas y forma parte de la identidad cultural de la ciudad de Salta.