Un perrito que estaba desde hace 5 años en el Centro de Adopciones tiene nuevo hogar

La actividad se realizará este sábado 20, a las 19, y contará con presentaciones de baile, canto y actuación, para disfrutar en familia. Participarán miembros de centros de jubilados, clubes de abuelos, entre otras instituciones.
Un perrito que estaba alojado desde hace 5 años en el Centro de Adopciones Nicolás Mancilla, tiene nuevo hogar.
Su nombre es Obama, quien llegó a calle Gato y Mancha s/n después de perderse por el miedo a la pirotecnia y los truenos.
Tiene aproximadamente 9 años y está castrado, controlado y cuidado. Fue adoptado por Daniel Farfán, un vecino que se enamoró de Obama con solo mirarlo a los ojos.
Esta situación demuestra que nunca es tarde para adoptar a un nuevo miembro de la familia y así darle una mejor calidad de vida a otro perrito.
Es importante recordar que, quienes deseen adoptar pueden hacerlo cualquier día de la semana dirigiéndose a las instalaciones del Centro de Adopciones llevando DNI y una boleta de servicio, de 8 a 18 horas.
Por el asueto por el Día del Empleado Público, el Registro Civil activará guardias
Mañana viernes 19 se habilitarán las guardias de inscripción de nacimientos en la sede central de Almirante Brown 160 y en el Hospital Materno Infantil. Asimismo, se realizarán inscripciones de defunciones en la sede central. Durante el sábado y domingo se activarán las guardias de identificación.