Salta presentó su agenda para la inversión y el desarrollo urbano

La Municipalidad de Salta llevó adelante, en la jornada de hoy, una importante reunión con empresarios, instituciones y profesionales, en la que se repasaron los avances alcanzados en materia de articulación público-privada. Se trata de una de las líneas estratégicas de la actual gestión para promover el desarrollo sociourbano en distintos puntos de la ciudad.

Durante el encuentro denominado «Salta se transforma: impulso urbano en acción», realizado en el Distrito Cultural Dino Saluzzi, se compartieron avances concretos para generar previsibilidad y acompañar proyectos de mediana y gran escala.

En ese marco, se brindaron detalles sobre las nuevas condiciones para el desarrollo urbano, a partir de la actualización de los códigos de planeamiento. Estos cambios habilitan nuevos usos del suelo y amplían las posibilidades para la concreción de emprendimientos. A su vez, permiten generar un horizonte de estabilidad para los próximos diez años.

Durante el encuentro se expusieron los incentivos fiscales impulsados por el municipio, junto con los mecanismos de recuperación de plusvalía urbana. Estas herramientas permitirán a los nuevos desarrollos aportar a la inversión en infraestructura estratégica en zonas con alta demanda de equipamiento y servicios.

El intendente, Emiliano Durand, ratificó su apoyo al sector privado que invierte, genera trabajo y apuesta por el crecimiento de Salta. A su vez, destacó la necesidad de un trabajo articulado para impulsar el desarrollo urbano y construir la ciudad del futuro.

Desde el área de Planificación Territorial del municipio precisaron que el nuevo contexto de alianzas público-privadas ofrece alternativas que antes no existían para la inversión. Actualmente, hay 35 proyectos de mediana y gran escala en curso, incorporados a partir de las nuevas condiciones de desarrollo urbano.

Algunos de estos emprendimientos forman parte de desarrollos más amplios en sectores estratégicos como: San Luis Chico, el Acceso Norte y el Acceso Oeste de la ciudad, lo que refleja el impacto positivo de las políticas públicas impulsadas y su capacidad para dinamizar distintas zonas del ejido urbano.

Además del intendente Emiliano Durand, las exposiciones estuvieron a cargo de: la arquitecta, Mariana Zoricich, coordinadora general de Planificación Territorial del municipio; y del reconocido urbanista y arquitecto Álvaro García Resta. También, participaron representantes de COPAIPA, el Colegio de Arquitectos, CADISAL, COPAUPS, empresarios, desarrolladores inmobiliarios, profesionales del sector y funcionarios municipales.