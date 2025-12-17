Abren las inscripciones para la 3ra edición del Medio Maratón New Balance en Salta

Llega nuevamente a la ciudad una de las competencias deportivas más atrayentes de los últimos tiempos. La Municipalidad a través de la Agencia Salta Deportes invita a los salteños y turistas a ser parte de la 3ra edición del Medio Maratón New Balance en Salta, las inscripciones se encuentran abiertas.

La competencia se llevará a cabo el domingo 29 de marzo del 2026 y hay tiempo de anotarse hasta un día antes de la misma. Tendrá dos modalidades, una de 21k, la cual costará 48mil pesos y otra de 10k, que costará $38000 (con el costo de servicio). Hay 4000 cupos disponibles.

Los interesados pueden inscribirse a través del siguiente link:

https://www.newbalance.com.ar/t/race-series-salta-01.html

«Esperamos completar los cupos como venimos haciendo en ediciones anteriores. Habrá diferentes sorpresas y sorteos, como la oportunidad de participar en el Maratón de New York y en el de Buenos Aires», contó Ezequiel Barraguirre, presidente de la Agencia Salta Deportes.

Desde ya se espera una gran concurrencia de público teniendo en cuenta la cantidad de participantes de las ediciones anteriores. Alrededor de 3000 deportistas formaron parte del evento.

Además, se busca continuar atrayendo al turismo deportivo, el cual le genera beneficios económicos a la ciudad.