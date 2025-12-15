Verano 2026: Alquileres turísticos ya confirman entre 60 y 80% de reservas en el país

Un apostador de Santa Fe ganó el mayor premio en la historia del Quini 6
La combinación de los números 05, 15, 25, 33, 40 y 45 consagró a un participante de Reconquista como el nuevo millonario del país
De norte a sur, operadores inmobiliarios reportan alta demanda. Los valores en pesos ajustan por inflación, mientras que los que cotizan en dólares se mantienen estables. Consejos clave para evitar estafas.SociedadHace 4 horasPrensa
La temporada de verano 2026 anticipa un fuerte movimiento turístico interno en Argentina. Los principales destinos del país informaron un nivel de reservas concretas que, según la zona, ya se ubica entre el 60% y 80% para enero. El interés del público se orienta a unidades independientes (casas y departamentos) con amenities y estadías de duración media, que en general superan la semana.
Operadores e inmobiliarios señalan que las consultas superan las del año anterior. A continuación, un detalle por destino, con las opiniones de referentes del mercado.
Guadalupe Núñez, presidenta del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de Salta (CUCIS), reportó un incremento en la demanda de casas amplias y alejadas del ruido, en entornos naturales y verdes. La provincia recibe un público predominantemente familiar que viaja para visitar parientes.
Los departamentos céntricos para dos personas se ubican entre $45.000 y $50.000 por noche, mientras que las casas en las afueras, en zonas como Cerrillos, con tres dormitorios y piscina, rondan los $250.000 diarios.
Núñez subrayó que la provincia mantiene un perfil de precios moderados y una tendencia a las estadías breves. La recomendación clave es operar siempre con corredores matriculados.
La combinación de los números 05, 15, 25, 33, 40 y 45 consagró a un participante de Reconquista como el nuevo millonario del país
El evento solidario y gratuito propuso una peregrinación a nado de tres kilómetros en en el río, enmarcada en la festividad de la Inmaculada Concepción en un ambiente de comunidad y superación personal.