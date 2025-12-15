Verano 2026: Alquileres turísticos ya confirman entre 60 y 80% de reservas en el país

La temporada de verano 2026 anticipa un fuerte movimiento turístico interno en Argentina. Los principales destinos del país informaron un nivel de reservas concretas que, según la zona, ya se ubica entre el 60% y 80% para enero. El interés del público se orienta a unidades independientes (casas y departamentos) con amenities y estadías de duración media, que en general superan la semana.

Operadores e inmobiliarios señalan que las consultas superan las del año anterior. A continuación, un detalle por destino, con las opiniones de referentes del mercado.

Guadalupe Núñez, presidenta del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de Salta (CUCIS), reportó un incremento en la demanda de casas amplias y alejadas del ruido, en entornos naturales y verdes. La provincia recibe un público predominantemente familiar que viaja para visitar parientes.

Los departamentos céntricos para dos personas se ubican entre $45.000 y $50.000 por noche, mientras que las casas en las afueras, en zonas como Cerrillos, con tres dormitorios y piscina, rondan los $250.000 diarios.

Núñez subrayó que la provincia mantiene un perfil de precios moderados y una tendencia a las estadías breves. La recomendación clave es operar siempre con corredores matriculados.