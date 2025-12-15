Se quemaron cinco vagones abandonados del tren Mitre

Este domingo por la noche, se desató un feroz incendio de vagones ferroviarios en desuso en la estación Colegiales del tren Mitre. El siniestro, que generó una densa columna de humo visible a varias cuadras, no alteró el servicio de trenes y no provocó víctimas.

Según pudo averiguar Infobae, el hecho ocurrió dentro del Parque Ferroviario, ubicado en el barrio porteño de Colegiales, más precisamente en la calle Moldes al 800, entre Palpas y Aguilar. Este espacio a cielo abierto cuenta con una superficie total de 24.000 m², de los cuales más de 18.000 m² corresponden a suelo absorbente, según la descripción del Gobierno de la Ciudad en su sitio web.

El incendio comenzó a las 22:20 horas, momento en que personal de Bomberos de la Ciudad fue desplazado al lugar y desplegó dos líneas de 38 milímetros para combatir las llamas.

El operativo de emergencia incluyó la intervención de personal de la Policía Federal y de la Comisaría Vecinal 13 C, quienes colaboraron con los bomberos para asegurar la zona y evitar riesgos a los vecinos, dado que se trata de un área densamente poblada.

En el predio se encontraban diez unidades ferroviarias fuera de servicio. En total cinco vagones y una locomotora resultaron dañados por las llamas, de gran intensidad y color rojizo,

El fuego fue sofocado antes de las 23:30 horas, de acuerdo con la información proporcionada por Trenes Argentinos, mientras que el operativo de emergencia, del que participó el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), concluyó a las 00:10 horas del lunes. A pesar de la magnitud del siniestro, no se registraron víctimas ni personas lesionadas.

Las imágenes del feroz incendio se difundieron rápidamente por las redes sociales. En ellas, también puede observarse el trabajo de los equipos de emergencia.

En las redes sociales, vecinos y usuarios señalaron que el predio suele ser frecuentado por personas que cruzan el cerco de seguridad para encender fogatas, presuntamente con el objetivo de quemar el recubrimiento de cables de bronce y revender el material. A pesar de esta hipótesis, el origen del incendio permanece bajo investigación, ya que hasta el momento no se determinó qué lo provocó.





